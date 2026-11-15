Чо Йон Вон прибув до Москви на чолі делегації КНДР — Korea Herald

Секретар Центрального комітету Трудової партії КНДР Чо Йон Вон прибув до Москви, столиці Росії — держави-агресора, на чолі партійно-урядової делегації. Як повідомляє Korea Herald, про візит у неділю заявило державне Корейське центральне телеграфне агентство КНДР.

Візит делегації КНДР

Чо Йон Вон, якого видання називає одним із найближчих соратників лідера КНДР Кім Чен Ина, прилетів до Москви приватним літаком у суботу. Делегацію запросив голова правлячої партії «Єдина Росія» Дмитро Медведєв.

В аеропорту представників КНДР зустрічали член вищої ради «Єдиної Росії» та перший заступник голови комітету Державної думи з міжнародних справ Андрій Клімов, а також посол КНДР у Москві Сін Хон Чхоль.

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Заява про відносини

Північнокорейське агентство пов'язало візит зі зміцненням союзницьких відносин між КНДР та Росією. Korea Herald зазначає, що поїздка відбувається на тлі поглиблення зв'язків між країнами після розгортання КНДР військ для підтримки війни Росії проти України.

У липні міністр закордонних справ КНДР здійснив несподіваний візит до Росії, після чого з'явилися припущення щодо можливого приїзду Кім Чен Ина до Москви цього року.

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