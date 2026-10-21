Чоловік постав перед судом у справі про наїзд на депутатку Гейнс — Channel NewsAsia

В австралійському місті Вангаратта 43-річний Брендан Нуджент постав перед судом у справі про ймовірний навмисний наїзд автомобілем на незалежну депутатку федерального парламенту Гелен Гейнс. Поліція повідомила, що 65-річна політикиня перебуває у лікарні Мельбурна в критичному, але стабільному стані.

Як повідомляє Channel NewsAsia, інцидент стався в понеділок біля офісу депутатки у Вангаратті, що розташована більш ніж за 200 км на північний схід від Мельбурна — столиці штату Вікторія. За даними поліції, Гейнс стояла біля багажника свого автомобіля, коли її збив Toyota Land Cruiser.

Обвинувачення та судове слухання

Нудженту висунули обвинувачення в небезпечному керуванні транспортом, що спричинило тяжкі травми, та в умисному заподіянні тяжких травм. Також йому інкримінують федеральний злочин щодо заподіяння шкоди державній посадовиці; максимальне покарання за цим обвинуваченням становить 10 років ув’язнення.

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Згідно з матеріалами суду, які отримало агентство AFP, чоловіка також обвинувачують у вирощуванні рослини канабісу та зберіганні наркотиків. Австралійська телерадіокомпанія ABC повідомила, що він не подавав клопотання про звільнення під заставу. Наступне засідання у справі призначили на 4 лютого.

Поліція перевіряє можливий мотив

Мотив інциденту наразі невідомий. Поліція Вікторії заявила, що перевіряє всі можливі версії, зокрема інформацію про ймовірні радикальні антиурядові погляди Нуджента. Комісар поліції штату Майк Буш повідомив, що правоохоронці вивчають зв’язки в соціальних мережах і опитують свідків, друзів та колег.

Комісарка Федеральної поліції Австралії Кріссі Барретт заявила про зростання кількості екстремістських поглядів в інтернеті, а також онлайн-образ, погроз і залякування на адресу федеральних парламентарів. Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе висловив підтримку Гейнс та заявив, що політичні дебати в країні останніми роками стали надто гострими й персоналізованими.

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