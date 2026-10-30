Чоловік урятував валабі за понад 100 метрів від берега — ABC News Australia

В Австралії яхтсмен Метт Сміт урятував виснаженого валабі, якого помітив у воді поблизу марини міста Портленд у штаті Вікторія. Тварина відпливала дедалі далі від берега та перебувала більш ніж за 100 метрів у морі.

Як повідомляє ABC News, уранці Сміт почув крики чайок біля краю марини. Спершу він подумав, що у воді собака, однак, придивившись, зрозумів, що це валабі.

Порятунок на воді

Сміт вирушив до тварини на невеликому човні. За його словами, валабі швидко втомлювався й плив у глибшу воду. Він вважав, що тварина навряд чи могла б довго протриматися, якби продовжила віддалятися від берега.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Валабі вдалося забрати до човна, але він одразу вистрибнув назад у воду, оскільки був наляканий. Згодом Сміт усе ж доставив тварину на сушу, де її зустріли фахівці з догляду за дикою природою. Наразі валабі перебуває під їхньою опікою.

Валабі можуть плавати

У матеріалі зазначається, що кенгуру та валабі можуть плавати, зокрема коли тікають від інших тварин, таких як собаки або динго. У 2020 році іншого валабі врятували за 6,2 кілометра від узбережжя острова Норт-Страдброк у штаті Квінсленд.

Після порятунку Сміт попросив людей на пляжі тримати собак на повідках, жартома додавши, що вже достатньо веслував того дня.

Читай нас у