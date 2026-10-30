Чоловіка в Канберрі оштрафували за неонацистські наліпки — ABC News Australia

У Канберрі, Австралія, суд оштрафував Закарі Джеймса Гука на 5 тисяч доларів за розміщення наліпок із гаслами білого супремасизму та матеріалами на підтримку National Socialist Network в Австралійському національному університеті. Він також визнав провину у двох випадках публічного виконання нацистського привітання. Покарання за цими епізодами розглядатиме Верховний суд Австралійської столичної території, і чоловікові може загрожувати ув’язнення.

Як повідомляє ABC News Australia, у серпні та вересні 2025 року, коли Гуку було 18 років, він двічі розміщував наліпки на території університету. Зокрема, їх наклеїли на плакат із закликом підтримувати мультикультуралізм, а також на шафу та двері в будівлі університетського підрозділу для представників корінних народів і расових меншин.

Штраф за образливу поведінку

Гук визнав провину в образливій поведінці на території об’єкта Співдружності. Максимальне покарання за цим обвинуваченням становить 6 600 доларів. Магістрат Джеймс Лотон, призначаючи штраф, врахував визнання провини, відсутність судимостей і лист із вибаченнями.

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За словами магістрата, соціальні мережі «без сумніву» вплинули на поведінку Гука. Він зазначив, що навіть якщо такі дії були формою протесту, вони мали серйозний, цілеспрямований і явно образливий характер. Магістрат також сказав, що Гук визнав наслідки своєї поведінки, однак не обов’язково продемонстрував зміну власних поглядів.

Справу про нацистські привітання передали до вищого суду

Обвинувачення у публічному виконанні нацистського привітання є федеральним складом правопорушення, запровадженим у 2024 році. Воно передбачає обов’язковий мінімальний строк ув’язнення у 12 місяців, а максимальне покарання становить п’ять років позбавлення волі.

Магістратський суд Австралійської столичної території не мав повноважень призначити покарання, яке могло б бути достатнім у цій справі. Оскільки дії Гука не належали до найменш тяжких випадків, справу передали до Верховного суду території. Гук, який провів три ночі під вартою після затримання напередодні Різдва минулого року, залишатиметься на волі під заставою до слухання наступного місяця.

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