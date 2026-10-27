Чоловіка звинуватили в нібито неправдивій заяві про поранення в Бонді — ABC News Australia

В Австралії 46-річному чоловікові висунули обвинувачення через нібито неправдиву заяву про поранення під час терористичного нападу на Бонді-Біч у грудні 2025 року та спробу отримати компенсацію. Про це повідомляє ABC News Australia.

Заява та затримання

За даними поліції, чоловік заявив, що постраждав під час стрілянини в Бонді, а згодом подав нібито шахрайські вимоги щодо компенсації. Детективи заарештували його у вівторок у поліцейській дільниці Парраматти.

Йому висунули обвинувачення у поширенні неправдивих або оманливих матеріалів для отримання вигоди, а також у неправдивому представленні фактів. Чоловіка звільнили під заставу з певними умовами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суд і напад

Слухання у справі призначене на 18 листопада в місцевому суді Парраматти.

Стрілянина на Бонді-Біч сталася 14 грудня 2025 року під час святкування єврейського свята Ханука. За даними ABC News Australia, унаслідок нападу загинули 15 людей.

Читай нас у