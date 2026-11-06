Чотири арабські країни засудили заявлену спробу атаки на регіон Медини — Anadolu Agency

Катар, Кувейт, Бахрейн і Йорданія засудили заявлену спробу єменських хуситів атакувати балістичною ракетою регіон Медини в Саудівській Аравії. За даними Anadolu Agency, країни також підтвердили солідарність із Ер-Ріядом.

Заява саудівської коаліції

Очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила, що її протиповітряна оборона перехопила та знищила балістичну ракету, запущену в напрямку регіону Медини. Коаліція також повідомила про збиття безпілотника хуситів над Східною провінцією королівства.

Хусити відкинули твердження про те, що їхньою ціллю була Медіна.

Реакція країн регіону

МЗС Катару назвало спробу удару відвертою провокацією для мусульман, безвідповідальним нехтуванням життями цивільних, порушенням суверенітету Саудівської Аравії та міжнародного права. У Досі заявили про підтримку законних заходів королівства для захисту його суверенітету, безпеки, територіальної цілісності й інтересів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кувейт назвав продовження атак кричущим порушенням суверенітету Саудівської Аравії, міжнародного та міжнародного гуманітарного права. Бахрейн заявив, що націлювання на Медину становить загрозу цивільним і відвідувачам мечеті Пророка та є посяганням на святість ісламських святинь. Манама знову закликала Раду Безпеки ООН вжити рішучих стримувальних заходів проти повторних атак хуситів, запобігти ударам по релігійних святинях і цивільних об'єктах та притягнути до відповідальності виконавців і їхніх прихильників.

Йорданія розцінила заявлену спробу ракетної атаки як провокацію почуттів мусульман, грубе порушення суверенітету Саудівської Аравії, загрозу її безпеці та стабільності, а також порушення міжнародного права і Статуту ООН.

Війна в Ємені

Ємен охоплений війною відтоді, як хусити захопили столицю Сану та інші райони у вересні 2014 року. Саудівська коаліція підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену з березня 2015 року. За даними агентства, останніми тижнями бойові дії посилилися, а хусити неодноразово запускали ракети й безпілотники по території Саудівської Аравії.

Читай нас у