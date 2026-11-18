У Женеві, Швейцарія, чотири із семи претендентів на посаду генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я відповіли на запитання делегацій держав-членів. Обговорення стосувалися скорочення бюджету, доступу до медичних препаратів, регіонального виробництва ліків і майбутнього програм ВООЗ. Як повідомляє Health Policy Watch, жоден із кандидатів не назвав конкретних програм, які можуть бути припинені.

Вимоги донорів і країн Глобального Півдня

За чотири сесії кандидати відповіли загалом на 63 запитання. Країни-донори переважно порушували питання фінансової дисципліни, адміністративної оптимізації, стандартів ВООЗ та припинення дублюючих програм. Представники держав Африки, Латинської Америки й Азії натомість акцентували на збереженні медичних кадрів, передачі технологій і розвитку власного виробництва медичної продукції.

Делегації країн із низькими доходами вимагали пояснень, як ВООЗ підтримуватиме первинну медичну допомогу та населення в зонах конфліктів за умов фінансових обмежень. Малі острівні держави просили переглянути принципи розподілу ресурсів, оскільки частина з них через статус країн із середнім доходом не має доступу до пільгової технічної допомоги.

Пропозиції чотирьох кандидатів

Колишня міністерка охорони здоров’я Катару Ханан Мохамед Аль-Куварі запропонувала зосередити ВООЗ на розробленні стандартів, провести функціональні перевірки та посилити цифровізацію. Вона також заявила, що операційну роботу на місцях можна частково передати зовнішнім партнерам.

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Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Генрі Клюге виступив проти скорочення роботи на передовій. Він навів приклад використання внутрішніх інструментів штучного інтелекту у своєму регіоні, які, за його словами, дали змогу заощадити 1,3 млн доларів завдяки скороченню витрат робочого часу та 340 тис. доларів на ліцензіях програмного забезпечення. Клюге також заявив, що спільні закупівлі та Африканське агентство з лікарських засобів можуть допомогти Африці налагодити виробництво 15–20 життєво необхідних препаратів упродовж шести років.

Номінований Ботсваною вірменський дитячий онколог Геворг Тамамян запропонував запровадити для рішень Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я обов’язкові плани виконання та визначені джерела фінансування. Він також пообіцяв піти у відставку після одного п’ятирічного терміну, якщо незалежна оцінка покаже виконання менш ніж 80% його цілей.

Кандидатка від Китаю Сун Лі запропонувала розширити представництво науковців з Африки, малих острівних держав і країн Глобального Півдня в експертних консультативних групах ВООЗ. Для розвитку локального виробництва медичних засобів вона підтримала добровільне ліцензування через Medicines Patent Pool.

Подальший відбір

У четвер на запитання делегацій мають відповідати ще троє кандидатів: Ханан Балхі із Саудівської Аравії, Марія Нейра з Іспанії та Буді Гунаді Садікін з Індонезії. У січні Виконавча рада ВООЗ, до якої входять 34 члени, проведе співбесіди з п’ятьма кандидатами зі скороченого списку та висуне до трьох фіналістів. Остаточне голосування за наступного генерального директора заплановане на травень.

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