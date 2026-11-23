Німеччина, Італія, Польща та Швеція заявили про намір приєднатися до Міжнародного центру штучного інтелекту для оборони, який створює Франція. Про це повідомило Міністерство оборони Франції.

Намір оголосили в Ренні

Як повідомляє Anadolu Agency, країни офіційно оголосили про свій намір під час першої установчої конференції центру. Вона відбулася 19 та 20 листопада у французькому Ренні.

Французьке оборонне відомство заявило, що ініціатива залишається відкритою для інших держав-однодумців. Франція та її партнери прагнуть прискорити готовність до використання штучного інтелекту для підтримки операцій.

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Завдання нового центру

Центр має сформувати міжнародну спільноту для обміну передовими практиками, прогнозування технологічних змін та врахування досвіду застосування технологій. Це має допомогти забезпечити відповідність рішень на основі штучного інтелекту практичним потребам.

Наступний етап

Країни-учасниці працюватимуть над установчими документами центру. Їхня мета — досягти повної операційної готовності центру протягом 2027 року.

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