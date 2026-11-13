Чотири країни підписали угоду про зелений енергокоридор — Euronews

Азербайджан, Туреччина, Грузія та Болгарія 10 листопада 2026 року підписали в Анталії угоду про стратегічне партнерство у сфері чистої енергії. Домовленість передбачає розвиток транскордонного зеленого енергетичного коридору, який має поєднати Південний Кавказ із ринками Східної та Центральної Європи.

Як повідомляє Euronews, документ підписали міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов, міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки і сталого розвитку Грузії Маріам Кврівішвілі та міністерка енергетики Болгарії Іва Петрова.

Передавання енергії з Каспію

Ключова мета ініціативи — створити високовольтну мережу для експорту електроенергії з вітрових і сонячних електростанцій Каспійського басейну до європейських споживачів. Учасники планують розвивати наявні наземні лінії електропередачі через Південний Кавказ і Туреччину.

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Проєкт також передбачає модернізацію волоконно-оптичного зв’язку вздовж маршруту. Це має забезпечити безпечне передавання даних і сучасне управління електромережами. Угода спрямована на перетворення Азербайджану на міжрегіональний електроенергетичний хаб.

Вихід до енергоринку ЄС

Участь Болгарії має забезпечити зв’язок енергосистеми Південного Кавказу з ширшою мережею Європейського Союзу. За задумом сторін, коридор має диверсифікувати маршрути постачання електроенергії та запропонувати європейським ринкам альтернативне джерело декарбонізованої електрики.

Під час кліматичного саміту COP31 представники Азербайджану також обговорювали розвиток генерації, систем зберігання енергії та транскордонних мереж із компаніями Vestas, ACWA Power і NKT. Розвиток наземних і морських вітрових проєктів у Каспійському басейні потребує інфраструктури, орієнтованої на експорт електроенергії.

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