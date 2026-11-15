Чотири країни закликали Ізраїль пропустити до Гази 150 тисяч наметів — Anadolu Agency

Міністри закордонних справ Австралії, Канади, Італії та Великої Британії закликали Ізраїль негайно дозволити ввезення до сектору Гази 150 тисяч наметів і критично необхідних товарів напередодні зими. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заклик відкрити пункти пропуску

У спільній заяві глави дипломатичних відомств зазначили, що з настанням зими гуманітарна ситуація в Газі є вкрай важкою. Вони закликали Ізраїль припинити затримки та відкрити пункти пропуску для постачання допомоги.

Міністри наголосили, що обмеження на кордонах перешкоджають доставці вкрай потрібних матеріалів для облаштування тимчасового житла та гуманітарної допомоги.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Наслідки першого зимового шторму

Дипломати звернули увагу, що повені після першого зимового шторму посилили страждання цивільного населення. На їхню думку, ситуацію ще можна виправити до погіршення погодних умов.

Вони також закликали дозволити ввезення товарів подвійного призначення, необхідних для гуманітарних операцій і раннього відновлення. Окремо міністри звернулися до всіх сторін із вимогою дотримуватися припинення вогню, міжнародного гуманітарного права та реалізувати Комплексний план щодо Гази, щоб допомога надходила вразливим групам населення.

Читай нас у