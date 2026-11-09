Чотири напої за раз щомісяця пов’язали з фіброзом у жінок — News-Medical

У США епізодичне вживання жінками чотирьох або більше алкогольних напоїв за один раз щонайменше раз на місяць пов’язали з вищими шансами вираженого фіброзу печінки. Таких висновків дійшли автори дослідження, опублікованого в журналі Alcohol: Clinical and Experimental Research, повідомляє News-Medical.

Аналіз даних за два десятиліття

Науковці використали дані Національного обстеження здоров’я та харчування США (NHANES), зібрані протягом двох десятиліть до 2020 року. До аналізу увійшли 43 447 дорослих учасників, вибірка яких була репрезентативною для населення США.

Епізодичним надмірним вживанням алкоголю автори вважали чотири або більше напоїв за один випадок для жінок і п’ять або більше — для чоловіків. Про відсутність таких епізодів повідомили 72% учасників. Ще 14% зазначили, що це траплялося рідше ніж раз на місяць, 6% — частіше ніж раз на місяць, але рідше ніж щотижня, а 8% — щонайменше щотижня.

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Відмінності за статтю

Шанси вираженого фіброзу зростали зі збільшенням заявленої частоти таких епізодів. Цей зв’язок зберігався після врахування демографічних характеристик, супутніх захворювань та інших чинників. Найбільш вираженим він був серед учасників, які повідомляли про епізоди щонайменше раз на місяць, особливо серед жінок.

Після врахування середнього щоденного споживання алкоголю зв’язок між частотою епізодів і вираженим фіброзом у чоловіків уже не був помітним. Це може свідчити, що для чоловіків важливішим чинником є сукупне споживання алкоголю. У жінок частота таких епізодів залишалася значущою і після врахування середнього добового споживання.

За даними авторів, епізодичне надмірне вживання алкоголю частіше ніж раз на місяць у жінок було пов’язане зі шансами вираженого фіброзу, подібними до тих, які пов’язують із рівнем споживання алкоголю при метаболічно-асоційованому та алкогольному захворюванні печінки (MetALD). Дослідники рекомендують враховувати таку історію в клінічній оцінці, однак наголошують: методологія роботи не дозволяє встановити причинно-наслідковий зв’язок.

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