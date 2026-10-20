Чотири опитування зафіксували падіння підтримки АНК у ПАР — Daily Maverick

Чотири загальнонаціональні опитування у ПАР показали зниження підтримки АНК і зростання показників ДА. Як повідомляє Daily Maverick, порівняно з результатом національних виборів 2024 року підтримка АНК у кожному з досліджень нижча щонайменше на шість відсоткових пунктів, тоді як підтримка ДА зросла щонайменше на три пункти.

Результати опитувань

На національних виборах 2024 року АНК здобув 40,2% голосів. Висновки про зміну підтримки партій ґрунтуються на дослідженнях The Common Sense/Social Research Foundation, Ipsos, News24/Sabi та повторному опитуванні The Common Sense/Social Research Foundation.

Перше опитування TCS/SRF оприлюднили в серпні, Ipsos — на початку вересня, хоча польовий етап дослідження Ipsos відбувся раніше. Дані News24/Sabi вийшли на початку жовтня, а результати другого опитування TCS/SRF — у середині жовтня. Партія MK, за оцінками цих досліджень, зберігає приблизно однаковий рівень підтримки. Показники EFF різняться: залежно від опитування вони або дещо зростають, або скорочуються на кілька пунктів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Місцевий вимір

Видання зазначає, що національні опитування не відтворюють повної картини місцевих виборів, зокрема у великих містах. Сукупні дані можуть згладжувати спад підтримки АНК у міських районах ПАР, передусім у провінції Гаутенг.

Такі опитування також не повністю відображають вплив менших партій на коаліції в містах. Національна підтримка IFP на рівні 3–5% не показує її ролі потенційного «короледавача» в Етеквіні, а FF+ має помітні позиції в Тшване. ActionSA представлена в усіх трьох мегаполісах Гаутенгу, а PA, яка має менш як 2,5% підтримки на національному рівні, за оцінкою видання, може впливати на коаліції в мегаполісах і сільських районах Західної Капської провінції.

Читай нас у