Кілька політичних партій Індонезії розглядають можливість використати парламентські механізми щодо освітніх документів віцепрезидента Гібрана Ракабумінга Раки. Ініціатива з'явилася на тлі загострення розбіжностей між президентом Прабово Субіанто та його попередником Джоко Відодо — батьком віцепрезидента, повідомляє Channel NewsAsia.

Рішення судів

За даними видання, Конституційний суд і Верховний суд постановили, що документи Гібрана про завершення старшої школи за кордоном не відповідали внутрішнім юридичним вимогам до кандидатів у віцепрезиденти. Суди також вказали, що виборчі органи неправомірно прийняли ці документи.

Три партії з табору Прабово та одна політична сила поза коаліцією заявили, що вивчають три можливі законодавчі кроки. Конституція країни дозволяє депутатам вимагати пояснень від уряду, ініціювати розслідування або офіційно висловлювати позицію щодо ймовірних порушень законодавства чи конституції. Кожен із цих кроків може стати початковою стадією процедури імпічменту, однак жодна з партій про таку перспективу не заявляла.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиції партій

Представник Партії процвітання і справедливості Мухаммад Холід заявив, що політсила аналізує доступні варіанти та веде комунікацію з іншими партіями. За його словами, більшість партій погоджується, що парламент має відреагувати на два судові рішення.

Партія національного пробудження також серйозно розглядає ці варіанти, заявив її представник Мухаммад Хозін. Депутат від партії Голкар Ахмад Долі Курнія, за повідомленнями місцевих медіа, назвав найбільш доречним кроком офіційне висловлення позиції парламенту. Офіс віцепрезидента не відповів на запит про коментар.

Єдина партія поза коаліцією Прабово — Індонезійська демократична партія боротьби — заявила, що до активніших дій депутатів також спонукають суспільне невдоволення через диплом Гібрана та справа про прослуховування. У її межах затримали колишнього главу апарату Прабово Лістьйо Сігіта Прабово; уряд заявив, що скандал може бути прирівняний до державної зради.

Читай нас у