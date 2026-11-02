Чотири судна КНР запідозрили у розвідці кабелів біля Тайваню — Taipei Times

Чотири китайські дослідницькі судна, які з травня неодноразово помічали поблизу Тайваню, могли збирати дані про міжнародні підводні кабелі зв’язку. Про це Taipei Times повідомляє з посиланням на японську газету Yomiuri Shimbun, дані аналітичної компанії ingeniSPACE та тайванських посадовців.

Маневри поблизу кабельних маршрутів

Йдеться про судно «Сян’янхун 22», що належить Міністерству природних ресурсів Китаю, а також «Тунцзі» та «Цзя Ген», якими керують університети Шанхаю та китайської провінції Фуцзянь. Четвертим судном названо «Мушаньцзи» — саме так його ідентифікувала система автоматичної ідентифікації AIS.

За даними ingeniSPACE, «Сян’янхун 22» неодноразово курсував в одних і тих самих водах на північ від Тайваню, сповільнювався, зупинявся та нерегулярно змінював курс. «Цзя Ген» демонстрував подібну поведінку у східних водах, «Мушаньцзи» — у протоці Баші на півдні, а «Тунцзі» неодноразово рухався навколо Тайваню, зупиняючись і сповільнюючись у певних точках.

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Оцінка аналітиків і влади

Аналітична компанія зі США й Тайваню зіставила дані AIS та інші джерела й дійшла висновку, що місця зупинок або сповільнення всіх чотирьох суден збігалися з районами прокладання кабелів, які з’єднують Тайвань з іншими країнами. Один із тайванських посадовців заявив, що надані компанією дані та висновки вважають надійними, оскільки вони відповідають розумінню ситуації владою. Інший чиновник зазначив, що не можна виключати збір китайськими суднами інформації про кабелі.

Професор Університету Кейо Мотохіро Цутія припустив, що така діяльність може бути підготовкою до саботажу кабелів. За його словами, Китай міг вивчати не лише їхнє розташування, а й рельєф морського дна, глибину та океанські течії. У 2021–2025 роках Тайвань зіткнувся із серією інцидентів, коли вантажні та інші судна, ймовірно, навмисно перерізали або пошкодили підводні кабелі; тайванська влада вказувала на причетність Китаю.

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