Чотирьом гравцям Sydney Swans не висунуть обвинувачень у Вікторії — The Guardian

Поліція штату Вікторія вирішила не висувати кримінальних обвинувачень чотирьом гравцям клубу Sydney Swans, яких розслідували у справі про ймовірне сексуальне насильство в готелі Мельбурна. Йдеться про віцекапітана команди Айзека Гіні, Джеймса Джордона, Чеда Ворнера та Ніка Блейкі, який нині грає за North Melbourne, повідомляє The Guardian.

Рішення поліції

У заяві поліція зазначила, що після ретельного розслідування та на підставі юридичної консультації не висуватиме кримінальних обвинувачень через недостатність доказів. Правоохоронці також повідомили, що не можуть надати додаткових коментарів через триваючу цивільну справу.

За даними видання, усі четверо гравців допомагали поліції в розслідуванні. Раніше поліція заявляла, що три жінки подали заяву після ймовірного інциденту, який стався в перші години 17 серпня в Pullman Hotel у Мельбурні. Гравці, за повідомленнями, заперечували будь-які кримінальні порушення.

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Дії клубу

У серпні Sydney Swans відсторонив чотирьох гравців разом з одноклубником Райлі Байсом за порушення внутрішніх стандартів команди. Зокрема, йшлося про вживання алкоголю та приведення жінок до готелю в ніч після матчу AFL у Мельбурні.

Розслідування поліції велося окремо від дисциплінарних заходів клубу. Райлі Байс і ще двоє людей, які, як вважається, перебували в номері під час ймовірного інциденту, розглядалися слідством як свідки. Після цих подій Sydney Swans залучив зовнішніх радників для незалежного аналізу клубної культури.

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