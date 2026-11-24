В Університеті Бата чверть студентів, які відповіли на опитування, повідомила про використання генеративного штучного інтелекту для підтримки психічного здоров’я протягом попередніх шести місяців. Як повідомляє News-Medical, результати дослідження опублікували в рецензованому журналі JMIR Mental Health.

У дослідженні взяли участь 2020 студентів Університету Бата. Респонденти зверталися до інструментів на кшталт ChatGPT, коли перебували у стані дистресу, хотіли краще зрозуміти власне психічне здоров’я або використовували ШІ як персонального терапевта чи коуча.

Використання ШІ серед студентів

Найвищий рівень використання генеративного ШІ зафіксували серед студентів із дуже низьким рівнем добробуту: понад третина з них повідомила, що зверталася до таких інструментів по підтримку психічного здоров’я. Студенти із задекларованою інвалідністю також частіше зазначали, що користувалися ШІ з цією метою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Провідний автор роботи, доктор Джеффрі Ламберт з Університету Бата, зазначив, що генеративний ШІ може зробити інформацію та підтримку у сфері психічного здоров’я доступнішими, персоналізованішими й привабливішими для користувачів. Водночас, за його словами, потенційні можливості цих інструментів слід відокремлювати від підтверджених даних про їхню безпеку та ефективність.

Ризики та обмеження дослідження

Дослідники вказали на ризики використання ШІ в цій сфері, зокрема можливість отримання неточної інформації, проблеми з приватністю та неналежні відповіді у випадках, коли людина перебуває в кризі. В Університеті Бата підготували для студентів рекомендації щодо переваг і ризиків генеративного ШІ, а також ситуацій, коли варто звернутися по додаткову допомогу.

Автори застерігають, що опитування проводили лише в одному університеті. Хоча в ньому взяли участь понад 2 тисячі студентів, це становило 9,1% запрошених, тому результати можуть не відображати ситуацію серед студентів по всій Великій Британії. Дослідники планують розширити роботу в межах національного багатоуніверситетського дослідження.

Читай нас у