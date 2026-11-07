Чжан Шенмін увійшов до Політбюро Компартії Китаю — The Japan Times

У Китаї заступника голови Центральної військової ради Чжан Шенміна підвищили до Політбюро Комуністичної партії. Він став єдиним представником військових у цьому керівному органі партії, а також єдиним посадовцем, який залишився у Центральній військовій раді разом із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє The Japan Times.

Підвищення Чжана стало першим призначенням до Політбюро поза партійним з’їздом за три десятиліття. Раніше він очолював масштабну антикорупційну кампанію в Народно-визвольній армії Китаю, внаслідок якої десятки генералів втратили посади.

Роль у формуванні командування

Призначення відбулося напередодні сторіччя Народно-визвольної армії Китаю, яке відзначатимуть у серпні 2027 року. До цієї дати Сі Цзіньпін заявляв про намір підвищити боєготовність збройних сил. Наступного року в партії також має відбутися кадрове оновлення керівництва, яке проводять раз на десять років.

За оцінкою видання, Чжан Шенмін може відігравати ключову роль у відборі та перевірці кандидатів для заповнення посад у військовому командуванні. Водночас він може відповідати за рекомендації щодо посадовців, якщо згодом виявиться їхня причетність до корупції.

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Пріоритет політичної лояльності

Дослідник Центру аналізу Китаю Азійського товариства Ніл Томас заявив, що для Сі Цзіньпіна політична лояльність є пріоритетом у збройних силах, хоча він також надає значення військовій готовності. На думку аналітиків, кар’єрне зростання Чжана свідчить, що в командуванні армії політична надійність нині переважає бойовий досвід.

Чжан Шенмін служив в артилерійському підрозділі, певний час був командиром взводу, а згодом перейшов на політичну роботу. У 2012 році, працюючи у Другому артилерійському корпусі — попереднику нинішніх Ракетних військ Китаю, — він запровадив 16 правил, що регулювали висловлювання партійних кадрів, і виступав за сувору дисципліну.

Чистки в армії тривають: минулого тижня партія виключила 16 військових діячів і кількох керівників оборонної промисловості. Деякі інші офіцери не з’явилися на важливому засіданні Компартії в Пекіні, що спричинило припущення про їхнє можливе усунення.

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