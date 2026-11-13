CIF обрав п’ять країн для програми кліматичної адаптації — Anadolu Agency

Кліматичні інвестиційні фонди (CIF) оголосили в Анталії, Туреччина, перші п’ять країн і регіональну ініціативу, відібрані для програми ARISE з фінансування проєктів адаптації до зміни клімату та підвищення стійкості. Перший етап програми охопить Бангладеш, Гаїті, Киргизстан, Марокко, Сьєрра-Леоне, а також спільну ініціативу для Мозамбіку та Малаві.

Фінансування першого етапу

Оголошення зробили 12 листопада під час заходу в Блакитній зоні кліматичного саміту ООН COP31. Виконавча директорка CIF Таріє Гбадегесін заявила, що внески Німеччини, Ірландії та Іспанії дадуть змогу профінансувати перший етап програми.

Кожна з п’яти відібраних країн, як очікується, отримає по 30 млн доларів, а регіональна ініціатива для Мозамбіку та Малаві — 40 млн доларів. За словами Гбадегесін, 40% фінансування програми буде виділено приватному сектору, а інвестиції реалізовуватимуть у партнерстві із шістьма багатосторонніми банками розвитку.

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Напрями проєктів

У Бангладеш фінансування планують спрямувати на зміцнення прибережної інфраструктури та розвиток дружнього до клімату сільського господарства. На Гаїті пріоритетами стануть захист узбережжя і відновлення мангрових лісів, а в Киргизстані — підвищення стійкості водного та аграрного секторів.

Марокко отримає підтримку для зміцнення водної безпеки, систем опріснення води на основі відновлюваної енергії та повторного використання стічних вод. У Сьєрра-Леоне кошти призначені для захисту узбережжя й відновлення мангрових екосистем. Ініціатива в Мозамбіку та Малаві має захистити економічно важливі райони від повеней, посух і циклонів, а також залучити приватні інвестиції.

За даними CIF, на участь у програмі подалися 70 країн. Лише 25 заявок із найвищою оцінкою представляють портфель проєктів на 700 млн доларів, готових до термінового інвестування.

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