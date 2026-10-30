Британська організація Centre for Information Resilience (CIR) ідентифікувала 25 командирів воюючих сторін у Судані, які перебували на п’яти локаціях у час, коли там надходили повідомлення про сексуальне насильство. Розслідування охоплює воєнізовані Сили швидкої підтримки (RSF), Збройні сили Судану та союзні їм формування, повідомляє Al Jazeera.

Докази та межі висновків

Дослідники перевіряли особи командирів, місця та, де це було можливо, дати зйомок. Присутність командирів незалежно підтверджували два аналітики, а зібрані дані зіставили зі свідченнями потерпілих, повідомленнями про напади, погрозами та ознаками підвищеного ризику, зокрема примусовим розділенням чоловіків і жінок.

CIR заявив, що має розумні підстави вважати ідентифікованих командирів прямо або опосередковано відповідальними за сексуальне насильство. Водночас організація наголосила, що обмеженість даних не дає змоги встановити індивідуальну відповідальність конкретних осіб за окремі випадки зґвалтувань. Присутність, звання та неодноразова поява в певних місцях можуть бути підставою для подальшого розслідування, однак самі собою не доводять кримінальної вини.

Ель-Фашер і Вад-Мадані

Серед командирів RSF, яких CIR зафіксував поблизу Ель-Фашера в Північному Дарфурі, — заступник командувача Абдель Рахім Хамдан Дагало, брат лідера RSF Мохамеда Хамдана Дагало. Його присутність підтвердили на колишній базі 6-ї піхотної дивізії 26 жовтня 2025 року та в Саудівській лікарні 4 листопада того ж року.

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Місія ООН зі встановлення фактів документувала масові та групові зґвалтування під час захоплення Ель-Фашера силами RSF, зокрема в Саудівській лікарні та університеті міста. CIR також проаналізував відео, оприлюднене в TikTok 26 жовтня 2025 року, на якому командирка жіночого контингенту RSF Хадемалла Хашмін Херіка, відома також як Шираз Халід, звертається до бійців. Організація оцінила її слова як пряме підбурювання до зґвалтувань, проте не змогла встановити точне місце зйомки.

Окремо розслідування описує Абуаклу Мохамеда Ахмеда Альвакіля, відомого як Кайкал. У грудні 2023 року його призначили командиром дивізії RSF у Вад-Мадані, а в жовтні 2024 року він перейшов на бік армії та став командувачем союзних їй Сил щита Судану. Управління ООН з прав людини повідомляло, що 10 січня 2025 року бійці цього формування викрали 13 жінок і чоловіка з табору Тайба.

Санкції Великої Британії

26 жовтня Велика Британія запровадила санкції проти 15 високопоставлених командирів ворогуючих сил Судану через підозри у звірствах, зокрема конфліктному сексуальному насильстві. Обмеження передбачають замороження активів і заборону на поїздки. Санкційний перелік є окремим від списку 25 командирів у звіті CIR і не означає кримінального вироку.

RSF і Збройні сили Судану не відповіли на запити Al Jazeera щодо висновків розслідування. Обидві сторони раніше заперечували звинувачення у сексуальному насильстві з боку свого персоналу.

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