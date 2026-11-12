CITES скасувала торгові санкції проти Лаосу — Mongabay

Постійний комітет Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), скасував торгові санкції проти Лаосу, запроваджені 2023 року. Рішення, ухвалене 4 листопада в Женеві, дозволяє країні знову торгувати видами зі списків CITES без спеціальних обмежень, однак Лаос і надалі перебуватиме під моніторингом щодо виконання вимог конвенції, повідомляє Mongabay.

Санкції застосували через нездатність Лаосу протидіяти злочинним мережам, які торгували незаконною продукцією з диких тварин, а також через проблеми з регулюванням ферм, де отримують ведмежу жовч, і ферм з утримання тигрів. У CITES заявили, що країна досягла «значного прогресу» у розв’язанні цих питань.

Моніторинг і дії правоохоронців

Генеральний директор Департаменту лісового господарства Лаосу Сомванг Фіммавонг заявив, що для сталого прогресу потрібні подальші розслідування, судові переслідування, скорочення попиту та дієвий нагляд за об’єктами утримання диких тварин.

Спільне розслідування Mongabay і неурядової організації GI-TOC у 2025 році виявило 35 точок незаконної торгівлі дикими тваринами у В’єнтьяні та Луангпрабанзі. Там китайським туристам продавали, зокрема, слонову кістку, роги носорогів і луску панголінів. За даними джерел видання, згодом більшість таких крамниць припинили роботу, а станом на серпень 2026 року діяли шість або сім точок.

Фіммавонг повідомив, що влада перевірила 25 крамниць, наказала закрити шість із них і затримала 27 іноземців. У щорічному звіті Лаосу для CITES зазначено 13 вилучень у період із грудня 2024-го до червня 2026 року, а також вилучення понад 1755 кілограмів слонової кістки в провінції Болікхамсай у серпні.

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Умови для експорту макак

Окремі запобіжники CITES встановила для торгівлі довгохвостими макаками, яких використовують у біомедичних дослідженнях. Перед відновленням експорту живих макак, вирощених у неволі, Лаос має запровадити річні квоти для трьох зареєстрованих розплідників, надійну індивідуальну ідентифікацію та простежуваність тварин, звірку облікових даних, передекспортну перевірку й дотримання правил транспортування.

За словами Фіммавонга, скасування санкцій саме по собі не надає експортних дозволів жодній компанії. Кожна заявка має підтвердити законне походження тварин, їхнє розведення в неволі та виконання нових гарантій.

Застереження природоохоронців

Частина природоохоронців назвала рішення передчасним. Представниця Environmental Investigation Agency Деббі Бенкс заявила, що Лаос має перейти від затримань і вилучень до переслідування компаній та людей, які стоять на чолі мереж незаконної торгівлі. Інші фахівці наголосили, що перевіркою реальної відданості реформам стане притягнення до відповідальності високопоставлених учасників таких мереж.

Також природоохоронці ставлять під сумнів оцінку Національного університету Лаосу, за якою у країні налічується 30 586 довгохвостих макак. За польовими даними, на які посилався керівник політичного напряму Born Free Марк Джонс, у багатьох місцях існування цей вид не виявляють, а в країні можуть залишатися лише кілька сотень особин.

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