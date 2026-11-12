CNN прогнозує перемогу Скотта Колома на виборах до Сенату в Міссісіпі — Anadolu Agency

Decision Desk телеканалу CNN прогнозує, що демократ Скотт Колом переможе чинну сенаторку-республіканку Синді Гайд-Сміт на виборах до Сенату США у штаті Міссісіпі. За такого результату Демократична партія отримає сенатське місце у штаті, який тривалий час був оплотом Республіканської партії.

Прогноз CNN

Про прогноз CNN Decision Desk повідомляє Anadolu Agency. Агентство називає цей результат одним із найбільш неочікуваних підсумків проміжних виборів, що відбулися 3 листопада.

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Колому 43 роки. У разі підтвердження прогнозу він стане першим демократом, який здобув місце у Сенаті США від Міссісіпі більш ніж за чотири десятиліття. Агентство називає це значним політичним проривом для демократів.

Історичне значення

Також Колом стане першим темношкірим представником Міссісіпі, обраним до Сенату США, з часів Реконструкції. Його перемога означатиме перехід цього сенатського місця від Республіканської до Демократичної партії.

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