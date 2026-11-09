Coinbase отримала дозвіл стати трастовим банком у США — Engadget

Криптовалютна компанія Coinbase повідомила, що отримала схвалення Управління контролера грошового обігу США для набуття статусу національного трастового банку, повідомляє Engadget.

Обмежений банківський статус

Цей статус є обмеженішим за повноцінну банківську ліцензію. Coinbase не зможе приймати звичайні депозити або видавати кредити. Водночас він дасть компанії змогу надавати платіжні та кастодіальні послуги, а також розширювати бізнес зі стейблкоїнами.

У Coinbase назвали отримання дозволу важливим кроком для компанії та криптоіндустрії. Компанія заявляє, що є найбільшим у світі кастодіаном криптоактивів. Нещодавно вона також уклала партнерство з Citigroup для конвертації стейблкоїнів у звичайну валюту.

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Інші власники статусу

Подібний статус трастового банку прагнули отримати й інші компанії цифрових активів, зокрема Block і Wise. До Coinbase успішно пройти процедуру змогли Circle Internet Group та Ripple.

За даними Engadget, у 2022 і 2023 роках Комісія з цінних паперів і бірж США подавала позови проти Coinbase. Перший стосувався, за твердженням регулятора, незаконного продажу незареєстрованих цінних паперів, а другий — імовірних порушень законодавства про цінні папери. У 2023 році компанія врегулювала зі штатом Нью-Йорк справу на 100 млн доларів, пов’язану з порушеннями у сфері грошових переказів та іншими порушеннями. Минулого року Coinbase також зазнала хакерської атаки, після якої зловмисники вимагали 20 млн доларів за нерозголошення інформації.

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