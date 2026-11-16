Coles не виявила ознак компрометації даних після кіберінциденту — Channel NewsAsia

Австралійська роздрібна компанія Coles Group розслідує кіберінцидент, але наразі не виявила доказів компрометації даних клієнтів, працівників або постачальників. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Розслідування триває

Компанія не уточнила, які саме дані могли бути ціллю атаки. Coles співпрацює з Австралійським центром кібербезпеки та планує продовжувати взаємодію з відповідними органами й регуляторами в межах розслідування.

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У Coles заявили, що залучили міжнародних фахівців із кібербезпеки, аби локалізувати інцидент і посилити захист свого ІТ-середовища.

Магазини та онлайн-сервіси працюють

Операційна діяльність Coles триває, а покупці можуть, як і раніше, робити покупки у фізичних магазинах і через інтернет. У повідомленні також зазначається, що інцидент стався на тлі зростання кількості кібератак в Австралії. Уряд країни просуває заходи, які передбачають обов’язок для компаній у сфері штучного інтелекту повідомляти про порушення безпеки.

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