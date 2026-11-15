COMAC здійснила перший пілотований політ електричного літака CE-25A в Китаї — NDTV World

Китайська державна авіабудівна компанія COMAC провела перший пілотований випробувальний політ електричного літака CE-25A у Біньчжоу, провінція Шаньдун. У випробуванні взяли участь двоє пілотів та інженер з льотних випробувань, повідомляє NDTV.

Параметри випробування

Загальна тривалість випробувальної сесії становила 57 хвилин і 46 секунд. У повітрі літак перебував трохи понад 16 хвилин та подолав 60,4 кілометра. За даними інженерів, усі системи працювали штатно, а поведінка CE-25A відповідала очікуванням.

Перед польотом із людьми на борту літак пройшов серію безекіпажних тестів. Перший автономний політ CE-25A відбувся 2 лютого, після чого апарат виконав 19 валідаційних польотів.

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Сертифікація та характеристики

Проєкт розробляють COMAC, виробник акумуляторів CATL, Шанхайський університет Цзяо Тун та інші партнери. Управління цивільної авіації Китаю прийняло заявку на сертифікат типу літака — необхідний регуляторний крок перед можливим допуском комерційного пасажирського повітряного судна до регулярної експлуатації.

Як повідомляє Global Times, CE-25A є першим електричним комерційним літаком COMAC для міжміських рейсів. Він розрахований на 19 пасажирів, має максимальну злітну масу 10 тонн, крейсерську швидкість 300 кілометрів за годину, крейсерську висоту 2400 метрів і дальність польоту до 400 кілометрів.

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