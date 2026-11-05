ConocoPhillips збільшила квартальний прибуток до $4 млрд і підвищила дивіденди — OilPrice

Компанія ConocoPhillips, що базується в Х'юстоні, США, більш ніж удвічі збільшила прибуток за третій квартал — до 4 млрд доларів — та підвищила квартальні дивіденди на 11%. Про це повідомляє OilPrice.

Фінансові показники

Скоригований прибуток компанії становив 3,27 долара на акцію, перевищивши оцінку Волл-стріт на рівні 2,97 долара. Чистий прибуток зріс із 1,7 млрд доларів за аналогічний період попереднього року, попри скорочення видобутку.

Середня реалізована ціна ConocoPhillips підвищилася на 32% у річному вимірі — до 61,40 долара за барель нафтового еквівалента. Середня ціна Brent упродовж кварталу становила 89,27 долара за барель, що більш ніж на 31% вище, ніж роком раніше. OilPrice пов'язує зростання доходів нафтових компаній із вищими цінами на сировину, які компенсували перебої у виробництві.

Водночас добовий видобуток ConocoPhillips знизився з 2,4 млн до 2,3 млн барелів нафтового еквівалента. Видобуток у Катарі поліпшився протягом кварталу, однак залишався нижчим за довоєнний рівень.

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Дивіденди та плани компанії

Компанія підвищила квартальні дивіденди з 84 до 93 центів на акцію. За квартал вона спрямувала акціонерам 3,4 млрд доларів, зокрема 2,4 млрд доларів на викуп власних акцій, а операційний грошовий потік сягнув 7,2 млрд доларів.

ConocoPhillips прогнозує видобуток у четвертому кварталі на рівні від 2,32 млн до 2,36 млн барелів нафтового еквівалента на добу. Також компанія підтвердила ціль збільшити річний вільний грошовий потік на 7 млрд доларів до 2029 року порівняно з 2025 роком. Проєкт Willow на Алясці, за даними компанії, має розпочати видобуток на початку 2029 року; виготовлення модулів завершено більш ніж на 75%.

Компанія також оцінює можливий продаж активів у Норвегії та об'єкта Teesside у Великій Британії, однак остаточного рішення ще не ухвалила.

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