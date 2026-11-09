Conservation Fund купив ферму родини екс-президента Картера за $8,5 млн — The Hill

У США природоохоронна некомерційна організація The Conservation Fund придбала за 8,5 млн доларів ферму родини колишнього президента Джиммі Картера неподалік міста Плейнс у штаті Джорджія. Площа земельної ділянки становить приблизно 2458 акрів, повідомляє The Hill.

На цій землі виріс 39-й президент США Джиммі Картер, який також повертався туди протягом життя. Організація заявила, що прагне зберегти ділянку як середовище існування для диких тварин і в майбутньому відкрити її для відвідувачів.

Плани щодо території

The Conservation Fund планує передати майно Департаменту природних ресурсів штату Джорджія у 2028 році. Це має розширити розташовану поруч територію управління дикою природою Ланахассі-Крік майже до 7 тис. акрів.

Ділянку можуть відкрити для відвідувачів уже у 2027 році. Там можуть дозволити полювання, риболовлю та інші види активного відпочинку. Віцепрезидент The Conservation Fund у центрально-південно-східному регіоні Стейсі Фандерберк заявив, що організація хоче забезпечити збереження землі для майбутніх поколінь.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зв’язок із родиною Картера

У дитинстві Джиммі Картер працював на фермі разом із батьком, вирощуючи арахіс та інші культури. У 1952 році він залишив службу у ВМС США після смерті батька, повернувся до Плейнса й очолив сімейний бізнес.

Онук колишнього президента Джейсон Картер заявив, що ця земля була для родини не лише фермою, а й домом, який цінували його дідусь і бабуся. Джиммі Картер помер у грудні 2024 року у віці 100 років.

Природоохоронна спадщина

Під час президентства Картер підписав Закон про збереження національних інтересів на Алясці 1980 року. Закон забезпечив охорону понад 104 млн акрів земель і залишається найбільшим розширенням площі охоронюваних державних земель в історії США.

Читай нас у