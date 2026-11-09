CONSOB схвалив пропозицію Intesa Sanpaolo щодо поглинання MPS — ANSA English

В Італії регулятор фондового ринку CONSOB схвалив пропозицію Intesa Sanpaolo щодо поглинання конкурента Monte dei Paschi di Siena (MPS). Як повідомляє ANSA English, після цього рішення акції обох банків зросли на початку торгів у понеділок.

Реакція ринку

Котирування Intesa Sanpaolo підвищилися на 0,7%, а акції MPS додали 0,6%. Пропозиція щодо поглинання має розпочатися 24 листопада та тривати до 22 січня.

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Параметри угоди

Вартість угоди становить 31,8 млрд євро. У разі її завершення буде створено другий за розміром банк єврозони.

Минулого місяця акціонери MPS відхилили план генерального директора Луїджі Ловальйо, який був спрямований на протидію поглинанню. За даними ANSA English, після цього угода, ймовірно, буде реалізована. Monte dei Paschi di Siena є найстарішим банком світу та третім за величиною кредитором Італії.

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