COP31: країни просувають план щодо океану для огляду 2028 року — Climate Home News

На кліматичній конференції COP31 в Анталії, Туреччина, коаліція малих острівних держав, африканських країн, Європейського Союзу та інших держав G20 домагається запуску багаторічного процесу щодо океану. Його метою є посилення ролі океанічних питань під час другого Глобального огляду виконання Паризької угоди у 2028 році. Як повідомляє Climate Home News, ініціатори прагнуть включити океанічний порядок денний до формальних переговорів ООН зі зміни клімату.

Пропозиція охоплює декарбонізацію транспорту й енергетики, адаптацію туризму та рибальства, а також питання втрат і збитків. За даними видання, океан є найбільшим у світі поглиначем вуглекислого газу та вже поглинув 93% надлишкового тепла. Водночас у межах формальних переговорів ООН тема океану досі переважно розглядалася у форматі добровільного діалогу без узгоджених рішень.

Підтримка багаторічного плану

Океанічний діалог, заснований у 2021 році та переведений на щорічний формат у 2023-му, нині є єдиним майданчиком кліматичного процесу ООН, присвяченим питанням океану. Під час заходу ООН, присвяченого підсумкам цьогорічного діалогу, представники низки країн підтримали ідею пов’язати його результати з циклом підвищення амбіцій Паризької угоди.

Міністр довкілля Кабо-Верде Карлос Варела, який виступав від імені Альянсу малих острівних держав, що об’єднує 39 країн, закликав ухвалити багаторічний план. Ідею також прямо підтримали Ніуе від імені тихоокеанських острівних держав, ЄС, Індонезія та Гана від імені Африканської групи переговірників. Бразилія заявила, що бачить цінність у такому підході. За інформацією Climate Home News, жодна зі сторін, присутніх на заході, не виступила проти.

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Океанічні пріоритети у кліматичних планах

Франція та Бразилія також очолюють добровільну ініціативу Blue NDC Challenge, яка заохочує країни включати океанічні пріоритети до національно визначених внесків (NDC). До неї вже приєдналися 17 держав.

За оцінкою World Resources Institute, 90% острівних і прибережних держав включили щонайменше один захід щодо океану до останньої редакції своїх кліматичних планів — проти 73% у попередньому циклі. Водночас лише 12% таких зобов’язань стосуються морської енергетики, судноплавства та водних продовольчих систем.

Колишня міністерка довкілля Колумбії Ірене Велес Торрес назвала відсутність зобов’язань щодо відмови від видобутку нафти й газу на шельфі суттєвою прогалиною. Вона зазначила, що 85% нових відкриттів викопного палива та 71% нових проєктів припадають на море. Окремо учасники обговорення наголосили на дефіциті фінансування: за листопадовою оцінкою Zero Carbon Analytics, до океану надходить лише близько 2% із майже 550 млрд доларів, необхідних для «блакитної економіки».

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