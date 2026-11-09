COP31 у Туреччині почалася зі спору про кліматичні кошти — Channel NewsAsia

У турецькій Анталії 9 листопада розпочалася 31-ша Конференція ООН зі зміни клімату COP31. На старті саміту представники країн сперечалися щодо внесення питань кліматичного фінансування до офіційного порядку денного, повідомляє Channel NewsAsia.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав світових лідерів серйозніше поставитися до кліматичної кризи. У своїй заяві він наголосив на потребі швидше скорочувати викиди, прискорювати справедливий перехід від викопного палива та забезпечувати вразливі країни необхідним фінансуванням і захистом.

Суперечка про фінансування

Переговорники до пізнього вечора 8 листопада обговорювали вимоги країн, що розвиваються, включити до порядку денного питання кліматичного фінансування. За кліматичними угодами ООН розвинені країни, на які припадає історично більша частина викидів парникових газів, надавали фінансову підтримку біднішим державам для адаптації до наслідків зміни клімату та переходу на чистішу енергетику. Водночас країни, що розвиваються, вважають доступні суми недостатніми.

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Керівник делегації Greenpeace на COP31 Джаспер Інвентор назвав початок конференції складним. За його словами, розвинені держави зайняли жорстку позицію щодо платформи, погодженої на COP30 у Бразилії, де мають обговорювати надання коштів заможними країнами державам, що розвиваються. Джерело, обізнане з переговорами, повідомило, що програму роботи з кліматичного фінансування внесуть до порядку денного.

Адаптація та електрифікація

Африканські країни також домагалися окремого пункту щодо потроєння фінансування адаптації — зокрема заходів на кшталт будівництва морських дамб або висаджування посухостійких культур. Співрозмовник видання зазначив, що окремого пункту не буде, однак тему розглядатимуть у межах інших питань.

Туреччина головує на COP31, а Австралія веде переговори за спеціальною домовленістю між двома країнами. Туреччина та Австралія позиціонують зустріч як саміт, зосереджений на реалізації попередніх зобов’язань. Туреччина також пропонує добровільну ініціативу з електрифікації, що передбачає збільшення частки електроенергії у світовому попиті на енергію приблизно з 20% до 35% до 2035 року. Європейський Союз наполягає, щоб електрифікація була чистою, що може спричинити дискусії про роль нафти, газу та вугілля в цій ініціативі.

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