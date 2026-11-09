COP31 у Туреччині відкриють із планом електрифікації до 2035 — Channel NewsAsia

В Анталії, Туреччина, 9 листопада розпочнеться кліматична конференція ООН COP31, яка триватиме два тижні та збере представників майже 200 держав. Головування Туреччини на саміті запропонує країнам підтримати мету електрифікувати до 2035 року понад третину світової економіки проти приблизно п’ятої частини нині, повідомляє Channel NewsAsia.

Мета електрифікації

Така мета теоретично могла б допомогти скоротити викиди, що нагрівають планету, завдяки швидшому переходу від транспорту, систем опалення, бойлерів, кухонних плит та іншого обладнання на викопному паливі до електричних рішень.

Водночас кліматичні активісти критикують запропоноване зобов’язання, оскільки воно не вимагає, щоб додаткова електроенергія надходила з низьковуглецевих джерел. Коаліція країн, зокрема острівних держав південної частини Тихого океану, домагається чіткішої глобальної дорожньої карти відмови від викопного палива.

Країни-виробники нафти й газу, серед яких Саудівська Аравія, натомість вважають, що викопне паливо може зберігати істотну роль в енергетичному балансі за умови використання технологій скорочення або уловлювання викидів.

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Війна, ШІ та енергетика

Переговори відбуватимуться на тлі побоювань щодо енергетичної безпеки через війну США з Іраном, стрімкого зростання попиту на електроенергію через поширення штучного інтелекту та відсторонення США від кліматичної співпраці другий рік поспіль. Війна з Іраном, яка, за даними видання, триває дев’ятий місяць, суттєво порушила постачання нафти з Близького Сходу через Ормузьку протоку та спричинила зростання цін на паливо.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заохочує політику максимізації видобутку нафти, газу та вугілля. Південна Корея, Індія, Таїланд та інші азійські країни збільшили залежність від вугілля або вжили заходів для нарощування вугільної генерації. Водночас використання відновлюваної енергетики зростає завдяки експорту доступних чистих технологій із Китаю.

У жовтні Програма ООН з навколишнього середовища повідомила, що світ уже рухається до перевищення порогу потепління на 1,5°C від доіндустріального рівня, встановленого на Паризькому кліматичному саміті 2015 року. Туреччина також закликатиме уряди, бізнес та інші установи підтримати принципи сталого розроблення й застосування штучного інтелекту.

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