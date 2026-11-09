COP31 в Анталії визнав недосяжність цілі 1,5°C — ABC News Australia

Кліматичний саміт ООН COP31 в Анталії вперше визнав, що довгостроково обмежити зростання глобальної температури до 1,5°C понад доіндустріальний рівень не вдасться. Центральною ініціативою переговорів стане добровільна ціль досягти 35% електрифікації у світі до 2035 року, повідомляє ABC News.

Ціль електрифікації

Австралія і Туреччина є співголовами цьогорічної конференції ООН зі зміни клімату. Міністр зі зміни клімату Австралії Кріс Бовен на відкритті заявив, що зміна клімату вже є реальністю для мільярдів людей. Серед її проявів він згадав руйнування льодовиків у Непалі, смертність від спеки в Європі та посилення Ель-Ніньйо.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, нині частка електроенергії становить 23%, а за чинних політик до 2035 року може зрости до 30%. Тож добровільна мета в 35% лише помірно перевищує прогнозовану траєкторію.

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Фінансування та викопне паливо

Туреччина й Австралія мають намір зосередитися переважно на виконанні вже погоджених заходів, а не на встановленні нових амбітних цілей. Значну увагу приділять збільшенню фінансової підтримки бідніших країн для адаптації енергетичних систем і подолання наслідків зміни клімату. Також серед заходів передбачене скорочення викидів метану, зокрема в нафтовому, газовому секторах і сфері поводження з відходами.

Водночас скорочення використання викопного палива формально не внесли до порядку денного саміту. Виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Саймон Стілл заявив, що цьогорічна цінова нестабільність на ринку викопного палива спричинила глобальний шок, вдарила по домогосподарствах і посилила інфляцію.

Бовен зазначив, що до Паризької кліматичної угоди світ рухався до потепління майже на 4°C, тоді як нинішні прогнози наблизилися до 2,6°C. Туреччина, яка просуває прискорену електрифікацію, є найбільшим у Європі виробником електроенергії з вугілля: близько 55% її електрики виробляють із вугілля та природного газу.

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