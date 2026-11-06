Copernicus прогнозує другий найспекотніший рік за всю історію спостережень — Dawn

Служба зміни клімату Copernicus прогнозує, що 2026 рік найімовірніше стане другим найспекотнішим за всю історію спостережень. Водночас, за оцінкою моніторингової служби ЄС, залишається 20-відсоткова ймовірність того, що цей рік зрівняється з 2024 роком або перевершить його як найтепліший за весь час вимірювань, повідомляє Dawn.

Перевищення позначки 1,5°C

Copernicus заявила, що середня глобальна температура у 2026 році практично напевно перевищить доіндустріальний рівень на 1,5°C. Середній показник за чотири роки — від 2023-го до 2026-го — також, як очікується, буде вищим за 1,5°C. Саме такого обмеження потепління прагнули досягти країни за Паризькою кліматичною угодою 2015 року, щоб уникнути найгірших наслідків зміни клімату.

Жовтень став найтеплішим за всю історію спостережень: середня температура приземного повітря у світі була на 1,75°C вищою за доіндустріальний рівень 1850–1900 років. Це був третій місяць поспіль, коли показник перевищив 1,5°C.

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Вплив Ель-Ніньйо

Стратегічна керівниця з питань клімату Європейського центру середньострокових прогнозів погоди Саманта Берджесс зазначила, що жовтень продовжив період виняткового глобального тепла, зокрема рекордних температур на поверхні океану. За її словами, надзвичайно сильне Ель-Ніньйо додає тепла до клімату, вже нагрітого діяльністю людини.

Ель-Ніньйо — тепла фаза природного кліматичного циклу, яка тимчасово підвищує температуру морської води у тропічній частині Тихого океану. Це явище може змінювати погодні умови, посилювати ризики посух і повеней та загострювати спричинене людиною глобальне потепління. Синоптики очікують, що нинішнє Ель-Ніньйо досягне піку пізніше цього року та може сприяти тому, що 2027-й стане найтеплішим роком за весь час спостережень.

Новий бюлетень оприлюднили напередодні двотижневого кліматичного саміту ООН COP31 у Туреччині. Він відбудеться після року, позначеного смертельними повенями в Непалі, сильною спекою в Європі та масштабними лісовими пожежами в Індонезії.

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