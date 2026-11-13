Copernicus прогнозує перевищення порогу 1,5°C уже 2029 року — Ars Technica

На кліматичній конференції COP31 в Анталії, Туреччина, служба зміни клімату Copernicus ЄС повідомила, що середня глобальна температура може перевищити довгостроковий поріг у 1,5°C над доіндустріальним рівнем уже 2029 року, повідомляє Ars Technica.

Прогноз змінився за десятиліття

Коли у 2015 році ухвалили Паризьку кліматичну угоду, перевищення цього порогу прогнозували приблизно на 2045 рік. Тепер Copernicus оцінює, що це може статися на 16 років раніше. Науковці служби зазначили, що така зміна свідчить про помітне прискорення глобального потепління в останні роки.

Дослідники наголосили: хоча не всі чинники нещодавнього стрімкого підвищення глобальної температури повністю зрозумілі, головним рушієм тенденції залишаються концентрації парникових газів в атмосфері, що зростають через діяльність людини.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кліматична політика без прогресу

Окремий аналіз некомерційної групи Climate Action Tracker засвідчив, що за нинішньої траєкторії світ до 2100 року все ще прямує до потепління майже на 5 градусів за Фаренгейтом порівняно з доіндустріальним рівнем. За найоптимістичнішого сценарію, який передбачає повне виконання чинної політики та обіцянок урядів, температура до кінця століття може зрости на 3,4 градуса за Фаренгейтом.

Аналітикиня Climate Analytics Сара Хек заявила, що колективні дії урядів у сфері клімату зайшли в глухий кут п’ятий рік поспіль. За її словами, зусилля з прискорення відмови від викопного палива нівелюють нові проєкти з видобутку нафти й газу, а окремі уряди відкладають, послаблюють або скасовують кліматичні заходи.

Дослідник New Climate Institute Ніклас Хьоне зазначив, що розвиток відновлюваної енергетики ще не дав змоги достатньо швидко змінити траєкторію викидів. Він також звернув увагу, що співгосподарі COP31 Туреччина та Австралія не представили конкретних планів переходу від викопного палива. Австралія є одним із найбільших експортерів вугілля у світі, а енергетика Туреччини значною мірою залежить від нього.

Читай нас у