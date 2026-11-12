Cortis набрав 1,5 млрд прослуховувань на Spotify — Korea Herald

Південнокорейський K-pop гурт Cortis набрав понад 1,5 млрд сукупних прослуховувань на Spotify за 15 місяців після дебюту. Про це повідомив лейбл Big Hit Music, пише Korea Herald.

16 композицій у каталозі

За даними видання, Cortis отримав найбільшу кількість прослуховувань на платформі серед чоловічих K-pop гуртів, які дебютували протягом останнього року. Цей результат гурт здобув завдяки 16 композиціям: 15 трекам із двох мініальбомів та пісні «Mention Me» — саундтреку до анімаційного фільму Стівена Каррі «GOAT».

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Найпопулярніший трек

Найбільше прослуховувань зібрала композиція «Redred», головний сингл другого мініальбому «Greengreen»: її прослухали понад 276 млн разів. Мініальбом із шести треків вийшов у травні, а станом на жовтень його продажі перевищили 4,4 млн примірників, за даними місцевого аналітичного сервісу.

У серпні, до першої річниці дебюту, гурт додав до релізу ще дві композиції та випустив розширену версію «Greengreen».

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