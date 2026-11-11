Costco виплатить акціонерам спеціальні дивіденди по $30 — CNBC

Costco оголосила про виплату спеціальних дивідендів у розмірі $30 на одну акцію. Щоб отримати виплату, інвестори мають бути внесені до реєстру акціонерів станом на завершення робочого дня 24 листопада. Виплату заплановано на 4 грудня.

Як повідомляє CNBC, це буде шоста спеціальна дивідендна виплата за всю історію ритейлера. Зазвичай для потрапляння до реєстру акціонеру потрібно володіти акціями щонайменше за один робочий день до дати фіксації.

Викуп акцій на $4 млрд

Разом зі спеціальними дивідендами Costco оголосила програму викупу власних акцій на $4 млрд. Викуп скорочує кількість акцій в обігу, тому частка власності акціонерів у компанії збільшується без придбання додаткових паперів.

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Після оголошення акції Costco вранці 11 листопада наблизилися до історичного максимуму в $1096, встановленого 19 травня, але згодом частково втратили здобуті позиції. Від початку кварталу папери компанії подорожчали більш ніж на 18%, а від початку 2026 року — на 25%. Для порівняння, індекс S&P 500 за цей період зріс на 11,5%.

Оцінка компанії та членські внески

Аналітики Deutsche Bank зазначили, що дедалі більші спеціальні виплати є додатковим аргументом на користь преміальної оцінки Costco. За даними CNBC, співвідношення ціни акцій до прогнозованого прибутку компанії на наступні 12 місяців становить 46,4, тоді як форвардний показник S&P 500 є менш ніж половиною цього рівня.

Costco отримує значну частину доходів від щорічних членських внесків, а дані про кількість членів компанія оприлюднює щоквартально. Під час звіту за перший квартал 2027 фінансового року, або листопадовий квартал, інвестори стежитимуть за темпами приросту членства та рівнем поновлення підписок.

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