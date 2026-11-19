Розслідування щодо пандемії Covid-19 у Великій Британії дійшло висновку, що відсутність міжнародного прикордонного контролю на початку 2020 року поставила країну в надзвичайно вразливе становище. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на новий звіт розслідування.

Обмеження запровадили запізно

Голова розслідування Гезер Галлетт зазначила, що в перші шість місяців 2020 року Велика Британія фактично дозволяла майже необмежені міжнародні поїздки. Це відбувалося в умовах відсутності масового тестування, широкого відстеження контактів і значного навантаження на систему охорони здоров’я.

За даними звіту, до квітня 2020 року 93% країн уже застосовували такі заходи, як скасування авіарейсів, прикордонний контроль або обмеження на поїздки. Британський уряд натомість просив людей, які прибували з районів високого ризику, зокрема з китайського Уханя, самоізолюватися.

Ця політика не завадила туристам з Уханя в’їхати до Англії та подорожувати Шотландією, Північною Ірландією й Республікою Ірландія в лютому 2020 року. Подальших обмежень, за висновками розслідування, не запроваджували до червня.

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Проблеми з тестуванням і відстеженням

У звіті вказано, що 18 лютого 2020 року, коли у Великій Британії було зареєстровано лише дев’ять підтверджених випадків Covid-19, був би оптимальний момент для введення обмежень на поїздки. Тоді рівень внутрішнього поширення вірусу був низьким, тоді як показники інфікування в інших країнах були вищими.

Галлетт також розкритикувала затримку зі створенням системи тестування, відстеження контактів та ізоляції. Хоча попередні надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я й навчання з підготовки до пандемій мали б забезпечити готовність країни, систему довелося практично створювати з нуля вже під час кризи.

На систему NHS Test and Trace в Англії витратили понад 25 млрд фунтів стерлінгів, однак у звіті зазначено, що її запровадили запізно й вона коштувала надто дорого. Серед рекомендацій розслідування — створення загальнобританського цифрового інструменту для відстеження контактів, планів масштабного ручного відстеження та фінансової підтримки людей, яким необхідна самоізоляція.

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