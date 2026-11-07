CPAP пов’язали з поліпшенням рухливості сперматозоїдів — ScienceAlert

Дослідники з Університетської лікарні Гонконгу—Шеньчженя в Китаї виявили, що чоловіки з нелікованим обструктивним апное сну мали гірші показники якості сперми, а регулярне використання CPAP-апарата пов’язали з поліпшенням прогресивної рухливості сперматозоїдів уже через місяць. Про це повідомляє ScienceAlert з посиланням на дослідження, опубліковане у журналі Sleep Medicine.

Порівняли 94 учасників

У невеликому проспективному дослідженні взяли участь 72 чоловіки репродуктивного віку з нелікованим обструктивним апное сну та 22 здорові учасники контрольної групи. Вік учасників становив від 18 до 50 років. Частині чоловіків апное діагностували за допомогою нічного обстеження у центрі медицини сну.

Порівняно з контрольною групою, учасники з апное мали менший об’єм еякуляту, менше сперматозоїдів, здатних рухатися вперед, та підвищені рівні кількох маркерів запалення. У групі апное було приблизно на 10% менше сперматозоїдів із прогресивною рухливістю і приблизно на 10% менше сперматозоїдів, здатних рухатися загалом.

Автори не виявили зв’язку між обструктивним апное сну та еректильною дисфункцією. Водночас вони зазначили, що показники сперми є важливими чинниками чоловічого репродуктивного потенціалу.

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Результати після CPAP-терапії

За 25 учасниками спостерігали після початку CPAP-терапії — лікування із застосуванням постійного позитивного тиску в дихальних шляхах. Чоловіки користувалися пристроєм щонайменше чотири години за ніч не менше п’яти ночей на тиждень.

Через місяць частка сперматозоїдів із прогресивною рухливістю у цих учасників зросла майже з 40% до 45%. Водночас дослідники не зафіксували істотного зниження чотирьох підвищених маркерів запалення.

Результати слід тлумачити обережно, оскільки лікування не було рандомізованим, а кількість учасників під час подальшого спостереження зменшувалася. Через три місяці в аналізі брали участь 15 чоловіків, а через шість місяців — вісім. Науковці наголосили на потребі більших досліджень, щоб уточнити механізми цього зв’язку та перевірити довгострокову користь CPAP-терапії для фертильності.

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