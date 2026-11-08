CREA: Китай уникнув імпорту викопного палива на понад $9 млрд — Climate Home News

Стрімке нарощування чистої генерації та електрифікація економіки посилили енергетичну стійкість Китаю під час перебоїв із постачанням нафти й газу через Ормузьку протоку. За оцінкою Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), зростання потужностей відновлюваної та ядерної енергетики з 2020 року дало Китаю змогу уникнути імпорту викопного палива вартістю понад $9 млрд у березні—серпні. Про це повідомляє Climate Home News.

Електромобілі зменшили потребу в нафті

Після припинення потоків нафти й газу через ключовий торговельний маршрут ціни на енергоносії зросли, а Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, різко скоротив закупівлі. Країна почала використовувати резерви та обмежила експорт нафтопродуктів.

Як зазначено в аналізі CREA, скорочення імпорту не спричинило в Китаї економічних і соціальних потрясінь, яких можна було б очікувати за такого масштабу шоку. Частину наслідків пом’якшили тимчасові заходи адаптації, а чиста електроенергія та електрифікація транспорту знизили економічні витрати від нафтового шоку.

За підрахунками CREA, поширення електромобілів у березні—серпні замістило 38 млн тонн нафтового еквівалента. Це відповідає приблизно 13% обсягу китайського імпорту сирої нафти за аналогічний період попереднього року.

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Цілі Китаю та переговори COP31

Автор звіту Ці Цін зазначив, що Китай і далі залежить від імпортного палива, зокрема там, де нафту використовують як сировину для хімічної промисловості. Водночас, за його словами, зменшення попиту на викопне паливо вже посилює енергетичну безпеку країни.

CREA також вказує, що чиста генерація у 2025 році вже забезпечила весь приріст попиту Китаю на електроенергію. За прогнозом центру, до 2030 року відновлювані та ядерні джерела можуть забезпечувати 54% виробництва електроенергії, перевищивши ціль Китаю отримувати половину електрики з невикопних джерел до кінця десятиліття.

У серпні китайська влада поставила за мету довести частку електроенергії в кінцевому споживанні енергії до 35% до 2030 року. Це на п’ять років раніше за запропонований Туреччиною глобальний орієнтир у 35% до 2035 року, який обговорюватимуть на кліматичних переговорах COP31 в Анталії.

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