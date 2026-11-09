Crédit Agricole запропонував переговори про об’єднання з Banco BPM — ANSA English

Французький банк Crédit Agricole запропонував провести переговори про можливе об’єднання свого італійського підрозділу з Banco BPM в Італії. Як повідомляє ANSA English, французький кредитор назвав пропозицію дружньою.

Умови можливого об’єднання

Crédit Agricole заявив, що в разі укладення угоди генеральним директором об’єднаної структури стане нинішній очільник Banco BPM Джузеппе Кастанья. Французькому банку, який уже володіє 29,6% акцій Banco BPM, належатиме приблизно 45% об’єднаної компанії.

У Crédit Agricole зазначили, що проєкт може створити третю за розміром банківську групу Італії. Вона обслуговуватиме 6,5 млн клієнтів через понад 2 300 відділень. Банк також заявив, що ініціатива ґрунтується на довгостроковому промисловому та підприємницькому баченні й має об’єднати дві групи, глибоко вкорінені в Італії.

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Реакція ринку

Після оголошення Crédit Agricole котирування Banco BPM на ранкових торгах у понеділок зросли більш ніж на 9%.

Раніше генеральний директор Monte dei Paschi di Siena Луїджі Ловальйо пропонував об’єднання MPS із Banco BPM у межах стратегії захисту від пропозиції про поглинання з боку найбільшого банку Італії Intesa Sanpaolo. Минулого місяця акціонери MPS відхилили цей оборонний план, і тепер поглинання, за даними ANSA English, виглядає ймовірним.

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