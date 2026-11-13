Crédit Mutuel Arkéa повідомив про викрадення близько €100 млн — Fortune

У Франції банк Crédit Mutuel Arkéa повідомив, що зловмисники викрали приблизно 100 млн євро після того, як отримали доступ через неназваного постачальника послуг. Для проведення операцій вони використали власний рахунок банку, повідомляє Fortune. Банк заявив клієнтам, що інцидент не вплинув на їхні активи.

Атаки на фінансовий сектор

Повідомлення Crédit Mutuel Arkéa з’явилося менш ніж за тиждень після кібератаки на криптовалютну біржу Binance, під час якої хакери, за даними видання, вивели $6,3 млрд. Зловмисники використали поєднання соціальної інженерії та шкідливого програмного забезпечення: вони організували фіктивні співбесіди, щоб переконати інженера Binance завантажити шкідливе ПЗ.

ФБР вилучило $1,2 млрд із викраденої криптовалюти. Binance заявила, що поповнила приблизно 98% загальної суми, якої торкнувся інцидент.

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Вразливості постачальників і застарілі системи

Професорка кібербезпеки Університету Санкт-Галлена Катерина Мітрокоца зазначила, що вразливості, використані під час атаки на Binance, не є специфічними для криптосектору. Серед слабких місць банків вона назвала довгий ланцюг зовнішніх постачальників і застарілу технологічну інфраструктуру.

У ЄС із січня 2025 року діє Регламент цифрової операційної стійкості DORA, який зобов’язує банки тестувати захист і повідомляти про кіберінциденти. Регламент також передбачає прямий нагляд ЄС за найкритичнішими постачальниками послуг. Водночас, за оцінкою технічного директора Orange Cyberdefense Вів’єна Мури, банки краще здатні долати наслідки великих атак і відновлюватися після них, але це не означає, що вони ефективніше запобігають зламам.

Європейський центральний банк у липні звернувся до керівників 110 банків із попередженням, що передові моделі штучного інтелекту можуть пришвидшити та здешевити пошук і використання вразливостей в ІТ-системах. Окремим ризиком видання називає ШІ-агентів для платежів: низка банків США та Великої Британії вже обмежила їм доступ до рахунків клієнтів.

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