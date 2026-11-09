Creo висунула мера Нето Брана кандидатом у президенти Гватемали — The Rio Times
Гватемальська партія Creo на національних зборах у столиці країни висунула мера міста Міско Нето Брана своїм кандидатом у президенти на загальних виборах 2027 року. Кандидатом на посаду віцепрезидента у його команді став Леонель Родрігес Самайоа, колишній муніципальний радник Міско. Про це повідомляє The Rio Times.
Висунення від Creo
Creo — скорочена назва партії Compromiso, Renovación y Orden. На зборах вона також оголосила кандидатів до Конгресу за загальнонаціональним списком і до Центральноамериканського парламенту.
Бран керує Міско, великим містом поруч із містом Гватемала, близько десяти років. Це буде його перша участь у президентських перегонах. За даними видання, він має залишити посаду мера для участі у виборах.
Реєстрація та календар виборів
Кандидатура Брана ще має бути зареєстрована Верховним виборчим трибуналом Гватемали. Він розраховує на реєстрацію у січні 2027 року. Для участі у виборах кандидати повинні мати довідку від Генерального контролера рахунків — державного органу аудиту.
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Попередній календар виборчого органу передбачає офіційне оголошення виборів 22 січня 2027 року та початок кампанії 29 березня. Перший тур попередньо призначено на 27 червня, а можливий другий — на 22 серпня 2027 року. Остаточне затвердження дат залежить від формального указу.
Обіцянки кандидата
У своїй кампанії Бран назвав пріоритетами дороги та безпеку. Він пообіцяв залучити всю армію до патрулювання вулиць і протидіяти злочинним структурам, які шкодять малому бізнесу. Також Бран заявив про намір звернутися до президента Сальвадору Наїба Букеле щодо допомоги у відправленні найнебезпечніших злочинців Гватемали до в'язниці максимального рівня безпеки.
Переможець виборів має змінити президента Бернардо Аревало, чий термін спливає у січні 2028 року.