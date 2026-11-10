Cricket Australia не поновлюватиме розслідування Сендпейпергейту — Sky Sports News

В Австралії Cricket Australia не поновлюватиме розслідування скандалу з втручанням у стан м’яча під час тестового матчу проти ПАР у Кейптауні 2018 року. Виконавчий директор організації Тодд Грінберг заявив, що рада Cricket Australia не бачить переконливих підстав повертатися до справи, попри твердження крикетиста Усмана Хаваджі про те, що про план використати наждачний папір знала вся команда.

Позиція Cricket Australia

Як повідомляє Sky Sports News, Грінберг наголосив, що організація задоволена підсумками попереднього розслідування з огляду на отриману інформацію, зокрема й на заяви Хаваджі. За його словами, перегляд рішень, ухвалених іншим керівництвом у 2018 році, не принесе користі.

Хаваджа описав свою версію подій у книжці Sabr, повернувши скандал у публічний простір через вісім років. Девід Ворнер, який був серед трьох гравців, відсторонених після інциденту, підтримав цю версію та заявив, що вона є цілком точною.

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Різні версії учасників

Після скандалу санкції отримали Ворнер, Стів Сміт і Кемерон Бенкрофт. Cricket Australia тоді заявляла, що лише ці троє були обізнані з планом. У 2018 році відео зафіксувало, як Бенкрофт використовував сторонній предмет, щоб змінити стан м’яча в матчі проти ПАР.

Грінберг зазначив, що версія Хаваджі суперечить позиціям інших гравців, які публічно висловлювалися від початку скандалу. Боулери Пат Каммінс, Мітчелл Старк, Натан Лайон і Джош Гейзлвуд у спільній заяві 2021 року заперечували попередню обізнаність про план. Очільник Cricket Australia очікує, що їхня позиція не зміниться, коли Каммінс і Старк висловляться найближчими днями або тижнями.

У тестовому матчі в Кейптауні також грав Мітчелл Марш, який нині очолює австралійську збірну в серії матчів обмежених форматів проти Англії. Він має поспілкуватися з медіа напередодні першого одноденного матчу в Перті.

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