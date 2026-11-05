CSIR прогнозує АНК близько 30% голосів на виборах у ПАР — Daily Maverick

У ПАР Рада з наукових і промислових досліджень (CSIR) вважає, що АНК може здобути приблизно 30% голосів на місцевих виборах. За оцінкою Daily Maverick, CSIR також прогнозує партії DA близько 23% голосів.

Дані підрахунку

Ці оцінки з’явилися в період, коли до Виборчої комісії ПАР надходили результати підрахунку. Автор матеріалу, який перебував у Центрі обробки результатів у Мідранді, зазначив, що на ранній стадії було зарано робити висновки. Водночас після надходження більшої кількості даних з’явилися підстави для серйозніших прогнозів.

Окрему увагу видання звернуло на ситуацію в Мангаунзі. За прогнозом, АНК там може отримати близько 30% голосів, тоді як DA — 35%.

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Можливі наслідки для АНК

Голова АНК Гведе Манташе заявив телеканалу, що місцеві кандидати матимуть успіх там, де добре провели виборчу кампанію. На запитання автора про можливі невтішні результати в Йоганнесбурзі Манташе відповів ствердно.

Автор Daily Maverick припустив, що після завершення підрахунку результатів для АНК можуть настати внутрішньопартійні наслідки. Водночас він зазначив, що в день виборів було ще зарано визначати, яка фракція партії матиме перевагу.

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