DA мобілізує 60 тисяч активістів для виборів у ПАР — TimesLIVE

У ПАР партія DA мобілізує 60 тисяч активістів для муніципальних виборів 2026 року. Їх планують залучити на більш ніж 20 тисячах виборчих дільниць.

Мережа активістів

Про це повідомляє TimesLIVE. У заголовку публікації мережу активістів названо «синьою армією» DA. За даними видання, її залучають для захисту цілісності виборів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Мітинг у Мамелоді

У підписі до фотографії TimesLIVE зазначає, що 31 жовтня 2026 року прихильники DA зібралися на партійний мітинг перед виборами до органів місцевого самоврядування. Захід відбувся в комплексі Moretele Resort у Мамелоді. На знімку, за описом видання, видно численних прихильників партії.

Статтю про мобілізацію активістів опублікували 2 листопада 2026 року в розділі TimesLIVE, присвяченому муніципальним виборам. Її автором вказано парламентського редактора Табо Моконе.

Читай нас у