DA може здобути 79,4% голосів у районі Рамафоси — Daily Maverick

У Йоганнесбурзі, ПАР, партія «Демократичний альянс» (DA), за попередніми результатами місцевих виборів, могла здобути 79,4% голосів у виборчому окрузі №90 в районі Гайд-Парк. У цьому окрузі мешкають президент ПАР Сиріл Рамафоса та лідер партії «Борці за економічну свободу» (EFF) Джуліус Малема. Африканський національний конгрес (ANC) там отримав 4,6% голосів, а EFF — 2,3%, повідомляє Daily Maverick.

Переговори про коаліцію

Жодна політична сила не має здобути одноосібної більшості в міській раді Йоганнесбурга. Лідери партій заявили, що коаліційні переговори мають розпочатися найближчими днями. Видання зазначає, що міським головою потенційно може стати кандидатка DA Гелен Зілле або лідер ActionSA Герман Машаба.

Федеральний голова DA Ашор Сарупен заявив, що партія розраховує отримати в Йоганнесбурзі близько 40% голосів. За його словами, це був би найкращий результат DA в місті: на місцевих виборах 2021 року партія здобула там 27%, а у 2024 році — 26%. Сарупен також сказав, що найбільша партія повинна очолити міську владу.

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Роль ActionSA

Національний голова та головний переговірник ActionSA Майкл Бомонт повідомив, що ANC і DA вже звернулися до його партії. За його словами, на момент публікації ActionSA заявляла про перемогу у 55 округах, що може надати їй вагому роль у формуванні коаліцій.

Голова ActionSA у провінції Гаутенг Фунзі Нгобені сказав, що партія на той час нараховувала близько 15 виграних округів у Йоганнесбурзі, майже 24 — у Тшване та 16 — в Екурхулені. Заступниця генерального секретаря ANC Номвула Моконьяне заявила, що її партія готова брати участь у переговорах заради стабільності міста та виступає за коаліцію, засновану на принципах, а не на виключенні окремих політичних сил.

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