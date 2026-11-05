DA оголосила про перемогу в Кейптауні з очікуваними 58% голосів — Daily Maverick

Партія DA оголосила про перемогу на місцевих виборах у Кейптауні, ПАР, прогнозуючи 58% голосів. За оцінкою партії, такий результат забезпечить їй одноосібну більшість. Лідер DA і чинний мер Кейптауна Джорджін Гілл-Льюїс заявив, що результат перевищив прогнози опитувань, у яких підтримку партії оцінювали на рівні 51%.

Як повідомляє Daily Maverick, Гілл-Льюїс також заявив про рекордний для DA результат у тауншипах Кейптауна. Голова федеральної ради партії Ашор Сарупен сказав, що, за прогнозами DA, за неї проголосували понад мільйон чорношкірих виборців ПАР і вона могла випередити EFF за кількістю голосів цієї групи. Ці оцінки мають бути підтверджені остаточними результатами.

Результати у Західнокапській провінції

У Західнокапській провінції DA зберегла контроль над Стелленбосом і Паарлем у муніципалітеті Дракенстейн, а також здобула одноосібний контроль у Гессекві та Бергривері. Водночас у 14 інших радах вона стала найбільшою партією, але не отримала більшості.

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У Салданьї DA набрала 49,2% голосів і здобула 15 місць — на одне менше, ніж усі інші політичні сили разом. У Бофорт-Весті партія отримала трохи більш як 30% голосів і чотири мандати, тоді як Африканський національний конгрес здобув 20% та три місця. У Лейнсбурзі найбільшою партією стала ActionSA, у Канналанді — Independent Civic Organisation of South Africa, а в Принс-Альберті перше місце посіла Patriotic Alliance, здобувши п'ять із десяти місць у раді.

Можливі коаліції

Станом на 18:00 5 листопада підтримка DA в Західнокапській провінції становила 53,2%, що нижче за 54,26%, отримані партією на муніципальних виборах 2021 року. Під час підрахунку голосів розглядалася можливість коаліції DA, ActionSA та Freedom Front Plus у Йоганнесбурзі, а також, імовірно, у Тшване та Екурхулені. Гілл-Льюїс заявив про намір залишатися мером Кейптауна щонайменше до 2029 року.

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