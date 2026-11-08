ДА почав переговори про коаліцію в Нельсон-Мандела-Бей — Daily Maverick

Демократичний альянс (DA) розпочав переговори про коаліцію в муніципалітеті Нельсон-Мандела-Бей у ПАР після того, як став найбільшою політичною силою в місцевій раді. Партія набрала 44,17% голосів і отримала 53 із 120 місць, повідомляє Daily Maverick.

Для більшості DA потрібна підтримка щонайменше восьми членів ради, оскільки для контролю над радою необхідний 61 мандат. Кандидат Freedom Front Plus на посаду мера Білл Гарінгтон підтвердив, що партію запросили до коаліційних переговорів. За даними видання, DA також розглядає співпрацю з ActionSA та Об’єднаним демократичним рухом (UDM).

Відкладена зустріч із UDM

Зустріч представників DA та UDM, заплановану на 7 листопада, відклали після повідомлення про загибель члена ради UDM Луксоло Наметте. За даними видання, його застрелили того дня в районі Матервелл у Гкеберсі. Наметте очолював Комітет муніципальних публічних рахунків (MPAC).

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Співрозмовники видання також повідомили, що DA прагне залучити ActionSA, Freedom Front Plus і, можливо, Африканську християнсько-демократичну партію (ACDP), щоб отримати контроль над MPAC. Кандидат DA на посаду мера Ретіф Одендаал заявив, що партія розраховує сформувати адміністрацію з невеликою кількістю партнерів і відновити надання міських послуг.

Розподіл місць у раді

Африканський національний конгрес (АНК), який посів друге місце, набрав 25,48% голосів і здобув 32 мандати. АНК заявив, що готовий конструктивно працювати з іншими силами для формування стабільного та підзвітного уряду, який займатиметься водопостачанням, електрикою, вивезенням сміття, дорогами, безпекою та житлом.

До ради також увійшли EFF із сімома місцями, PA та SACP — по чотири, Freedom Front Plus і UDM — по три, Mayibuye Civic Movement, ActionSA та партія uMkhonto Wesizwe — по два. Ще сім партій отримали по одному мандату. DA заявила, що не співпрацюватиме з EFF та uMkhonto Wesizwe для формування уряду муніципалітету.

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