Daily Mail бойкотуватиме Ф-1 через відкликання акредитації журналіста — Anadolu Agency

Газета Daily Mail оголосила бойкот висвітлення трьох останніх гонок сезону Формули-1 після того, як Міжнародна автомобільна федерація (FIA) відкликала акредитацію її кореспондента Джонатана Макевоя до кінця 2026 року. Як повідомляє Anadolu Agency, видання відмовиться від репортажів про перегони та висвітлення пресконференцій на останніх етапах сезону.

Акредитацію відкликали після колонки

Макевой працює кореспондентом Daily Mail з автоспорту понад два десятиліття. У четвер йому повідомили про відкликання акредитації після колонки, опублікованої 4 листопада.

У матеріалі журналіст критикував пілота Ferrari Шарля Леклера через зіткнення з напарником Льюїсом Гамільтоном на стартовому колі Гран-прі Мехіко 1 листопада. У колонці Макевой вжив щодо монегаска образливе формулювання.

У заяві для Front Office Sports FIA зазначила, що стаття Макевоя від 4 листопада не відповідала очікуваним стандартам професійності, тому його медіаакредитацію тимчасово відкликали.

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Реакція видання та інцидент у Мехіко

Керівник спортивного відділу Daily Mail Кріс Дін назвав рішення безпрецентною та обурливою атакою на свободу преси. Він заявив, що FIA надто жорстко відреагувала на, за його словами, помірковану й справедливу критику одного гонщика, та закликав негайно поновити акредитацію Макевоя.

Під час стартового кола Гран-прі Мехіко Леклер і Гамільтон, які боролися за лідерство, виїхали за межі траси. Леклер перетнув трав’яне покриття й повернувся на трасу попереду свого напарника, за що отримав п’ятисекундний штраф за здобуття переваги поза трасою.

Перемогу в гонці здобув Макс Ферстаппен із Red Bull, Гамільтон фінішував другим, а Леклер — четвертим. Макевой припускав, що рішення FIA міг ініціювати керівник Ferrari Фредерік Вассер, однак джерело Ferrari повідомило The Athletic, що Вассер скарги не подавав.

За рішенням FIA Макевой не зможе працювати на трьох заключних Гран-прі сезону — у Лас-Вегасі, Катарі та Абу-Дабі.

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