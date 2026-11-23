Акторка Дакота Джонсон зіграє у драмедії про стосунки Tell Me Everything і виступить її продюсеркою. Права на проєкт придбала студія Lionsgate, повідомляє Variety.

Сюжет фільму

У центрі історії — терапевтка знаменитостей, яка сама має проблеми у шлюбі. Вона зустрічається з персонажкою Джонсон — цинічною адвокаткою у справах про розлучення, яка більше не вірить у кохання. Неочікуваний зв’язок між ними змушує обох переосмислити власні уявлення про любов, шлюб, зобов’язання та стосунки.

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Продюсерська команда

Джонсон продюсуватиме стрічку разом із Ро Доннеллі. Саманта Раканеллі також продюсуватиме проєкт від TeaTime Pictures. Сценарій написала Ґейлін Ґолде, яка також буде виконавчою продюсеркою.

Продаж прав

Lionsgate отримала права на проєкт під час конкурентного продажу сценарію, на який надійшло кілька попередніх пропозицій. Variety зазначає, що Deadline першою повідомила про майбутній фільм.

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