Даміан Елліс Спор не визнав вини за 30 обвинуваченнями в Австралії — ABC News Australia

У Ньюкаслі, Австралія, 30-річний Даміан Елліс Спор не визнав вини за всіма 30 обвинуваченнями, що стосуються п'ятьох його колег-жінок. Колишній менеджер служби позасімейної опіки заперечує обвинувачення у зґвалтуваннях, задушенні та інших правопорушеннях, які, за версією обвинувачення, могли відбутися у штаті Новий Південний Уельс у 2020–2025 роках, повідомляє ABC News.

Слухання в Ньюкаслі

Спор узяв участь у слуханні щодо висунення обвинувачень із виправного центру Хантер через аудіовізуальний зв'язок. Суддя Тім Гартельманн зачитав усі 30 пунктів, і на кожен із них чоловік відповів, що не визнає вини.

Серед обвинувачень є кілька епізодів статевих актів без згоди, сексуальне насильство за обтяжувальних обставин із завданням тілесних ушкоджень, а також сексуальні дотики. Спор також не визнав вини за кількома обвинуваченнями в умисному задушенні людини та задушенні з метою вчинення тяжкого злочину.

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Обставини справи

Суд почув, що окремі епізоди могли бути пов'язані з доведенням однієї з імовірних потерпілих до втрати свідомості та нездатності чинити опір. Окремо Спор не визнав вини за обвинуваченням в умисному позбавленні колеги повітря без її згоди.

Імовірні правопорушення, за даними суду, відбувалися в Мосс-Вейлі, Твід-Гедсі, Греті, Мейтленді, Резерфорді, Реймонд-Террасі та Блеколлс-Парку. Спора заарештували торік після розслідування детективів Порт-Стівенса та Хантера. Він залишається під вартою, а щодо всіх п'ятьох жінок діють приписи про захист від насильства.

Захист оцінює тривалість майбутнього судового розгляду у п'ять-шість тижнів. Наступне засідання призначене на 5 листопада: суд має визначити, чи можна провести процес у Ньюкаслі, чи потрібна зміна місця розгляду на Сідней.

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